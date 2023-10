Blumenfelder als Alternative in der Landwirtschaft

Wer eine Karriere in der Landwirtschaft starten möchte, der bekommt in der Fachschule Warth das passende Werkzeug dazu. Hier wird die gesamte Bandbreite an Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaft gelehrt. Dazu zählen etwa auch Blumenfelder.

„Im praktischen Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler ein Blumenfeld anzulegen und in Schuss zu halten. Dabei werden sie mit allen notwendigen Arbeitsschritten, wie der Auswahl der geeigneten Blumen, der Aussaat, Jungpflanzenanzucht, Pflanzung sowie Pflege vertraut gemacht“, betont Fachlehrer Günther Kodym, der für die praktische Ausbildung am Blumenfeld und das Binden der Sträuße verantwortlich zeichnet.

So seien keine hohen Investitionskosten für Selbstbedienungs-Blumenfelder notwendig. Zudem kommen auf den Feldern meist keine großen Maschinen sowie Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Die Blumenfelder stellen somit für die Landwirte eine praktikable und ressourcenschonende Alternative dar, die in der Landschaft vom Frühsommer bis zum Spätherbst für eine bunte Abwechslung sorgen. Und sie haben noch einen weiteren Vorteil: die Blumenfelder verbessern die Lebensbedingungen von Bienen und anderen Insekten und fördern somit die biologische Vielfalt.