Schmankerlverkostung lockte tausende Besucher an

Kälberwettlauf, Schaukochen, Kinderschminken und Waldarbeitswettbewerbe: All das stand vergangenen Samstag in der Fachschule Warth am Programm. „Die Veranstaltung erwies sich mit rund 1.000 BesucherInnen wieder als wahrer Publikumsmagnet der Region und konnte mit einem gesellschaftlichen sowie fachlichen Programm punkten. Besonders beeindruckend war die Vielfalt der selbst erzeugten Produkte der Fachschule Warth“, lobte ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich persönlich ein Bild vor Ort machte. Die Veranstaltung sei mittlerweile zur Visitenkarte der Bildungseinrichtung geworden, wie sie betont.

„An dem Tag waren alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal auf den Beinen, um das vielfältige Ausbildungsangebot der Fachschule Warth vorzustellen. Es wurde der praktische Unterricht in all seinen Facetten präsentiert“, weiß Direktor Franz Aichinger. So wurden neben dem neu errichteten Green-Care-Areal mit Hochbeeten und einem Pavillon, auch die vielen weiteren Tätigkeiten der Schule präsentiert. Zudem durften die Besucher mit dem Traktor fahren sowie das Schmieden und Schweißen kennenlernen.

Der neue Marktgarten der LFS Warth mit Landtagsabgeordneten Hermann Hauer, Landesrätin Teschl-Hofmeister und Fachlehrer Günther Kodym. Foto: Jürgen Mück

Die Kulinarik kam ebenfalls nicht zu kurz. Neben Wurst und Fleisch wurden auch Käse, Honig und Nudeln - alles aus Eigenproduktion - im Verkaufsraum angeboten. „Auch im Café wurde mit traditionellen bäuerlichen Mehlspeisen für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Zudem gab es mit dem selbst hergestellten Eis und den Fruchtsäften eine willkommene Abkühlung“, so Fachlehrerin Helga Schrammel. Selbst gemachte Grillwürste und Eierspeis-Brote fanden bei den Besuchern viel Anklang.

Zudem öffneten auch die Werkstätten, der Bauerngarten, die Imkerei, die Obstverarbeitung, die Pflegestation und das Nähstudio ihre Pforten. Für die kleineren Besucher gab es mit einem großen Spielplatz und Kinderschminken ein buntes Rahmenprogramm.