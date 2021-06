„Die Erdbeerkönigin Nathalie Ramhofer hat eine verantwortungsvolle Aufgabe als Botschafterin für heimische Erdbeeren übernommen. Für dieses Engagement danke ich ihr sehr herzlich, denn schließlich gilt es in der Hochsaison der roten Beeren zahlreiche repräsentative Termine wahrzunehmen, die es mit der Schule zu vereinbaren gilt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Pflückfrische heimische Erdbeeren sind bei den Konsumentinnen und Konsumenten besonders beliebt, da sie das erste saisonale und regionale Freilandobst sind. Zudem stärken sie die regionale Wertschöpfung in der Landwirtschaft und schonen das Klima durch kurze Transportwege“, so Teschl-Hofmeister.

Aufgrund des kühlen und niederschlagsreichen Frühlings hat die Erdbeersaison in manchen Regionen um drei Wochen später als gewohnt begonnen.



Der 11. österreichischen Erdbeerkönigin Natalie I. steht Erdbeerprinzessin Antonia zur Seite. Beide werden für ein Jahr die beliebten Früchte bei verschiedenen Anlässen repräsentieren und als Botschafterin dafür fungieren.



Schülerin Nathalie Ramhofer stammt von einem renommierten Familienbetrieb in Wiesen, der sich ganz der Kultivierung der Erdbeeren verschrieben hat. Die süßen Früchte sind aufgrund der Frische und Qualität bekannt und im Ab-Hof-Laden sowie bei regionalen Verkaufsstellen erhältlich. Wiesen ist bekannt als die älteste Erdbeergemeinde Österreichs. Natalie wird nach dem Abschluss der LFS Warth die Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft in Raumberg (Steiermark) besuchen und strebt danach die Ausbildung als Lehrerin an.

- Artikel von Jürgen Mück