Feuerwehr Würflach-Hettmannsdorf feierte

Anlass zum Feiern gab es am Pfingstwochenende für die Feuerwehr Würflach-Hettmannsdorf. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug wurde von Pater Nikodemus Betsch gesegnet. Im Zuge des Festaktes im Gerätehaus wurden zahlreiche Ehrungen verliehen. So erhielt Gerhard Pürzl die Verdienstmedaille des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes (NÖ LFV) 3. Klasse Bronze und Franz Sodl das Verdienstzeichen des NÖ LFV 3. Klasse Bronze.

Weitere Auszeichnungen gingen an Erich Schiesl, Michael Gruber, Markus Pürzl, Andreas Pürzl, Jürgen Hofsteter und Peter Cerwenka (25 Jahre Feuerwehr), Hannes Bauer und Thomas Woltron (40 Jahre FF) sowie Walter Pinkl, Gerhard Pürzl, Gottfried Schlager, Robert Pürzl und Josef Gerhartl (50 Jahre FF). Auch die Feuerwehrjugend erhielt die Abzeichen für bestandene Prüfungen. Musikalisch gestaltet wurde das Fest am Samstag von „Muskibua“ Winni und der Frühschoppen am Sonntag vom Musikverein Würflach-Hettmannsdorf mit dem Musikernachwuchs „Junior Brassis“ aus Würflach und den „Bergknappis“ aus Höflein.

