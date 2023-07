Kirchberger Molzbachhof ist Niederösterreichs bestes Hotel

Das Naturhotel Molzbachhof sei „der optimale Ort für alle, die auf der Suche nach Ruhe und Entspannung sind“ – zu diesem Schluss kommt der renommierte Reiseguide „Falstaff Travel“. Und kührt das Vier-Sterne-Hotel in Kirchberg am Wechsel einmal mehr zum besten Hotel in Niederösterreich. Die Bewertung: 94 von 100 möglichen Punkten.

Peter Pichler junior mit seiner Nina. Foto: Michael Reidinger

Jeweils die Bestbewertung können Peter Pichler junior und sein Team in den Kategorien Ambiente (zehn von zehn Punkten) und Kulinarik (20 von 20 Punkten) holen, für die Lage gibt es 19 von 20 Punkten. „Egal ob ein Genussmenü im Gourmetrestaurant oder die Hausmannskost im Wirtshaus, hier werden die Gäste schmecken, dass in der Küche nur frische, regionale Lebensmittel verarbeitet werden“, heißt es in der Beurteilung des Guides.

„Wir sind sehr stolz, dass wir ein weiteres Mal zum bestbewerteten Hotel in Niederösterreich gekürt wurden“, freut sich auch Peter Pichler.