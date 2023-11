Farbenspiel Naturspektakel: Polarlichter über dem Bezirk Neunkirchen

Hier ein einzigartiger Schnappschuss von der Webcam des Ottohauses auf der Raxalpe. Foto: Raxalpe/Rax-Seilbahn

