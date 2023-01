Aspangs Narren feiern nach Corona ein großes Comeback

Zwei Jahre lang musste er Pandemie-bedingt pausieren, in zweieinhalb Wochen aber ist es wieder soweit: Die Faschingsgilde Aspang, ein Teil des Verschönerungsvereins Oberaspang, lädt an zwei Abenden zum „Fasching in Aspang“ in den Mittelschul-Festsaal.

Am Programm wird bereits auf Hochtouren gearbeitet. Geplant sind zahlreiche Sprech- und Musikstücke, für Tanzeinlagen wird diesmal die Rhythmische Tanzgruppe Grimmenstein sorgen. Als Moderator fungiert wieder Philipp Grabner.

Vorverkaufskarten gibt es im Bürgerbüro der Gemeinde. „Nach zwei Jahren freut es uns sehr, dass wir zu den mittlerweile 39. Faschingssitzungen einladen dürfen. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle schon jetzt an alle, die uns bei der Organisation und Durchführung so tatkräftig unterstützen“, so das Organisationsteam rund um Obmann Sepp Windisch und Stellvertreter Philipp Grabner.

Die Aufführungen starten am 10. und 11. Februar jeweils um 19.11 Uhr in der Schule.

