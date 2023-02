Firmen lassen es im Bezirk Neunkirchen krachen

Wie kreativ die Betriebe der Bezirkshauptstadt sein können, stellen sie einmal mehr in der Faschingszeit unter Beweis. Verkleidungen spielen dabei nach wie vor eine große Rolle.

Wie etwa bei der Sparkasse Neunkirchen. Hier dürfen Kostüme am Faschingdienstag nicht fehlen. Das Mitmachen beim Umzug durch die Stadt ist ebenfalls Pflicht. Das heurige Faschingsthema heißt übrigens „Sparefroh“.

Ein klarer Befürworter des Faschings ist die Installateurfirma Bürger. Seit Beginn des Faschingsumzugs in Neunkirchen ist der Betrieb mit von der Partie. „Für die Vorbereitung ist die Firma fast zwei Tage geschlossen“, erzählt Firmenchef Andreas Bürger. Heuer ist man mit einem Traktor, der eine Raupe darstellen soll, unterwegs. Die Mitarbeiter sind als Schmetterlinge verkleidet.

„Verkleidung ist bei uns sogar erwünscht“

Bei Eurospar Steinberger hat der Fasching traditionell einen hohen Stellenwert, wie Firmeninhaber Hans Steinberger betont: „Verkleidung ist bei uns am Faschingdienstag jedes Jahr üblich und sogar erwünscht.“

Auch bei Foto Wieland werden Verkleidungen bei den Mitarbeitern gerne gesehen. Heuer haben sich diese etwas Besonderes überlegt: Die Kostüme fallen unter das Motto „Cheerleader & Coach“, wobei Senior-Chef Peter Wieland in die Rolle des Coaches schlüpfen wird.

In den Gastronomiebetrieben ist der Fasching natürlich eine ganz wichtige Zeit, ist ja der Rosenmontag mit dem traditionellen Beisl-Gschnas weit über die Grenzen der Stadt legendär. „Allegro“-Kellnerin Patricia Wagner ist beispielsweise schon voller Vorfreude, wenn es auch sicher anstrengend wird, geht es doch am Faschingdienstag gleich weiter. Die Mitarbeiterinnen werden sich natürlich kostümieren, auch wenn noch nicht ganz feststeht, als was.

Im Stadtcafé , das am Faschingdienstag – trotz eigentlichem Ruhetag – ab 8 Uhr morgens geöffnet sein wird, werden die Mitarbeiterinnen verkleidet sein und freuen sich schon auf zahlreiche Gäste. Im „Alten Brauhaus“ setzt man zwar nicht viel Wert aufs Verkleiden, man freut sich aber auf die Gäste nach dem Faschingstreiben am Hauptplatz.

