Neunkirchens Narren starten in die neue Saison

Mit einer Generalversammlung inklusive Neuwahlen startet die Neunkirchner Faschingsgilde in die närrische Zeit, die laut dem wiedergewählten Präsidenten Michael Tanzler viele Neuerungen bringen wird. Neu ist auch seine Stellvertreterin – Susi Fuchs folgt auf Annemarie Dvorak, die sich aus Altersgründen von der Funktion zurückzog.

Prinz ist erstmals ein Burgenländer

Gestartet wird die Narrenzeit traditionell mit dem „Narrenwecken“ am kommenden Freitag, dem 11. November, wo um 17.11 Uhr der Gilde von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) symbolisch der Schlüssel zum Rathaus ausgehändigt wird. „Wir werden in diesem Rahmen auch das neue Prinzenpaar vorstellen“, hofft Michael Tanzler auf reges Publikumsinteresse.

Denn mit Katharina III. (Divoky) als auch Tobias I. (Bock) sind sowohl Prinzessin als auch Prinz zum ersten Mal dabei. Während die Mollramerin Katharina III. seit Kindesbeinen an bei der Neunkirchner Gilde mitwirkt, ist der Prinz als Oberpullendorfer ein waschechter Burgenländer, was auch Tanzler sehr freut.

Nach zweijähriger Pause wird auch der Faschingsumzug am 21. Februar wieder ein Fixpunkt im Programm sein. „Wir sind gerade dabei, die Teilnehmer zusammenzustellen und hoffen natürlich, dass viele Betriebe und Firmen bei dieser Traditionsveranstaltung, die immer hunderte Zuschauer in die Innenstadt lockt, mitmachen“, so Tanzler.

Drei Programmblöcke mit zwei Pausen

Und so ganz nebenbei wird bereits am Programm der Gildensitzungen gebastelt, die heuer am 13. und 14. Februar stattfinden. Erstmals im Veranstaltungssaal der Mittelschule und nicht mehr im Saal der Arbeiterkammer. „Aus Kostengründen“, nennt Tanzler die Gründe für den Ortswechsel. Da es dort aber keine Tische, sondern nur Sitzreihen, die Platz für etwa 140 Besucher bieten, gibt, sind die Veranstalter auch zur Abänderung des Programms gezwungen.

So wird es laut Tanzler drei Aufführungsblöcke mit einer Länge von 45 Minuten geben, die von zwei 25-minütigen Pausen unterbrochen werden. Interessenten fürs Mitmachen auf der Bühne können sich noch unter 0664/1141088 melden. Auch ein Gschnas soll es heuer erstmals geben. Termin und Örtlichkeit stehen aber noch nicht fest.

Schwung zur richtigen Zeit

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.