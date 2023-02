Faschingsumzug in Neunkirchen feiert großes Comeback

So gut gefüllt war der Hauptplatz in Neunkirchen schon lange nicht mehr. Hunderte Besucher feierten entlang der Straßen in der Innenstadt den Faschingsdienstag. Vom Raupen-Traktor, der die Mitarbeiter der Firma Bürger zu Schmetterlingen machte, bis hin zum Disco-Bus aus Peisching gab es für die zahlreichen Zuschauer viel zu bestaunen. Am Ende des Umzugs übergab das diesjährige Prinzenpaar Katharina III. und Elias I. dann wieder den Rathausschlüssel an ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

