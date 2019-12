Nach vielen Jahren mäßigen Zuschauerbesuches, kann sich die Faschingsgilde Neunkirchen (FGN) im 33. Bestandsjahr bereits jetzt auf zwei ausverkaufte Vorstellungen freuen.

„Es gibt noch ein paar Restkarten, aber man sollte sich schnell Karten reservieren“, so Amici-Präsident Michael Tanzler. Für Freitag, 10. und Samstag, 11. Jänner, Beginn jeweils um 19.11 Uhr, gibt es nur mehr Restplätze. Der ungewohnte Ansturm auf die Eintrittskarten hat auch seinen Grund. Mit den Wirten Thomas Osterbauer und Hannes Beisteiner stehen zwei Debütanten auf der Bühne, die die beiden Gastronomen der ORF-Kochshow „Andi und Alex“ persiflieren und auch die Neunkirchner Lokalkolorit kommt nicht ungeschoren davon.

In den letzten Jahren begeisterten schon die jungen Akteure des „Kultur- und Theatervereins Zöbern“ um Thomas Pichler, die auch heuer wieder zu sehen sein werden. Auch wieder dabei: Publikumsliebling und Italo-Barde Giuseppe Matozza. Er wird mediterranes Flair in das VAZ der Arbeiterkammer Neunkirchen zaubern. Als Pointenschleuderer ist auch der„Lustige Hermann“ mit von der Partie. Mit scharfzüngigen Liedern zu aktuellen Themen wird der Orthopäde Alfred Spadt aufwarten. Weiters im Programm: Die Garde wird ihre Tänze darbieten und Gildenpräsident Michael Tanzler steht als „Landsmann“ in der Bütt.

Kartenverkauf und Infos unter www.fgn.at, in der Buchhandlung Reithmeyer am Hauptplatz oder bei der FGN 0664 6271392.