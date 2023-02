Kloster Kirchberg beherbergt längstes Fastentuch der Welt

Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für die katholische Kirche eine ganz besondere Zeit. Von 22. Februar bis zum Gründonnerstag dauert die sogenannte Fastenzeit. In dem vierzigtägigen Zeitraum bereiten sich die Christen auf das Hochfest Ostern vor. Doch welche Bedeutung hat das Fasten heute noch? Die NÖN Neunkirchen fragte im Kirchberger Kloster sowie bei Neunkirchens Stadtpfarrer Bernhard Lang nach.

Beim Wort „Fasten“ käme vielen vor allem eines in den Sinn: Weniger essen, nicht rauchen, keine Süßigkeiten oder auch weniger Zeit mit dem Smartphone verbringen. „Das alles mag Sinn haben, wenn es uns zu einem ‚Mehr‘ verhilft“, ist Schwester Angelika überzeugt. In der Fastenzeit solle man vor allem mehr Zeit für die Familie, die Beziehung zu Gott oder den Mitmenschen haben, um sich auf das bevorstehende Osterfest vorbereiten zu können. „So wie die Natur zu neuem Leben erwacht, so soll uns auch die Fastenzeit zu neuer Lebendigkeit verhelfen“, meint die Dominikanerin. Sie selbst werde sich ebenfalls, so wie es Jesus in der Bibel beschreibt, an die Fastenzeit halten.

Im Kloster selbst gibt es keine Fastenveranstaltungen. Dafür kann man hier aber das längste Fastentuch der Welt besichtigen. Dieses kann bis zum Palmsonntag jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr angesehen werden. „Das Fastentuch soll eine Botschaft an das dritte Jahrtausend sein: Frieden und Versöhnung und nie wieder Krieg“, beschreibt Schwester Angelika das besondere Kulturdenkmal. Gestaltet wurde dieses vom bereits verstorbenen Sepp Jahn und seiner Künstlerkollegin Edith Hirsch. Vier Jahre lang haben die beiden an dem Werk gearbeitet. Auf dem 100 Meter langen und 1,50 Meter breiten Fastentuch sind 40 biblische Szenen zu sehen. Erstmals ausgestellt wurde das Fastentuch vor bereits 23 Jahren.

Fastenzeit als zentrales Thema vor der Firmung

Auch in den Pfarren des Bezirks wird die Fastenzeit begangen – in Neunkirchen ist sie etwa im Rahmen der Firmvorbereitung zentrales Thema, sagt Pfarrer Bernhard Lang. Mit dem sogenannten „Fastenwürfel“ wird während der Fastenzeit etwa Geld für die gute Sache gesammelt – anstatt es für materielle Dinge auszugeben. Abseits dessen wird in der Pfarre gemeinsam an einer Osterkerze gearbeitet. Daran beteiligen kann sich jeder und jede aus der Pfarrgemeinde. „Bei den Sonntagsmessen liegen Wachsblättchen auf, mit denen die Kerze gestaltet wird.“

Lang selbst verzichtet in der Fastenzeit übrigens auf Wurst, Alkohol, Süßigkeiten sowie generell auf das Abendessen. „In der Nacht von Freitag auf Samstag stehe ich außerdem immer auf, um eine Stunde in Stille zu beten“, so der Neunkirchner Stadtpfarrer.

