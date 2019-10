Schuldirektorin Andrea Wernhart wurde an ihrer zweiten Schule, der VS Höflein, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Lob kam von Kollegen und der Politik.

Die Pension – das soll die Zeit sein, in der man die Füße hochlegt, sich entspannt, seinen Hobbys nachgeht und den Tag ohne Stress und Hektik begeht. Passend dazu wurde Andrea Wernhart bei ihrer Abschiedsfeier an der Volksschule Höflein mit einer kleinen „Oase“ in der Schulaula empfangen – ein Sonnenschirm stand ebenso für die Schulleiterin bereit wie ein Cocktail oder ein Sonnenhut.

Mit persönlichen Worten verabschiedet

Mit musikalischen und heiteren Einlagen, vor allem aber mit vielen persönlichen Worten und reichlich Lob wurde die Würflacherin am Dienstagvormittag an ihrer zweiten Schule, die sie als Leiterin betreut, verabschiedet. Einen Tag zuvor fand bereits die offizielle Dankesfeier an der Europäischen Mittelschule (EMS) in Grünbach am Schneeberg statt. Nicht nur von den Bürgermeistern Harald Ponweiser (SPÖ) und Hannes Bauer (ÖVP) wurden der Pädagogin verbal Rosen gestreut, lobende Worte kamen auch von Bernhard Brunner von der Personalvertretung, Musikschulleiter Johann Gager sowie Wernharts Lehrerkolleginnen.

Höflein war "nie ein Anhängsel"

Wernhart selbst spielte den Ball zurück – an die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, ihre Kolleginnen und Kollegen sowie sonstige Schulbedienstete und Partner der Schule. Sie betonte, die Leitung an der VS Höflein „nie als ein Anhängsel“ zu Grünbach gesehen zu haben. Und sie meinte: „Von Anfang an wurde ich sehr herzlich aufgenommen – der Abschied heute fällt mir daher sehr schwer!“ Anschließend verabschiedete sich jeder Schüler einzeln von Wernhart – mit ihm Gepäck war stets eine Rose.

