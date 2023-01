Neue Rotkreuz-Ortsstelle in Puchberg wurde eröffnet

Die Garage der Rotkreuz-Ortsstelle platzte am Samstagnachmittag beinahe aus allen Nähten. Nach gut siebenmonatiger Bauzeit wurde, in Anwesenheit von Politik und befreundeter Blaulichtorganisationen, die neue Rettungsdienststelle eröffnet. In der Schneebergstraße – dort, wo sich das Rote Kreuz schon einmal befunden hatte, ehe die Mannschaft in der Wiener Neustädter Straße übersiedelte.

Dass eine neue Ortsstelle unumgänglich gewesen sei, unterstrich unter anderem Rotkreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll. Schließlich sei die Dienststelle in Puchberg rund um die Uhr besetzt: „Unsere Aufgabe ist es daher, das Wohnzimmer in die Dienststelle zu bringen und dafür zu sorgen, dass die hier Tätigen die besten Voraussetzungen vorfinden.“ Und Schmoll sicherte zu, dass die Marktgemeinde seine Rettungsstelle auch langfristig behalten werde – mit Blick auf die 60er, in denen das Rote Kreuz überraschend zusperrte und die Gemeinderettung einspringen musste.

Versorgung für Ort langfristig gesichert

Der Neubau mit rund 230 Quadratmetern Nutzfläche war aber auch nötig, weil Puchberg ab sofort ein RTW-C-Rettungsfahrzeug beherbergt – und dafür hätte der Platz am alten Standort schlicht nicht gereicht. „Das ist auch eine rettungstechnische Aufwertung des Standortes“, erklärte Bezirksstellenleiter Gregor List.

Lobende Worte für die Arbeit der Rotkreuz-Mitglieder in Puchberg gab es nicht nur von den vier anwesenden Landtagsabgeordneten, sondern auch von Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) und Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ). Der Standortwechsel garantiere Bevölkerung wie Gästen „eine langfristige, rettungsdienstliche Versorgung“.

Dienst wird in der neuen Ortsstelle schon seit Weihnachten 2022 versehen. Die Baukosten betrugen rund 800.000 Euro – finanziert wurde diese Summe zu je einem Drittel von Gemeinde Puchberg, Land NÖ und Rotem Kreuz selbst.

