Neues Gesundheitszentrum in Höflein eröffnet

Seit Jahren wird an der Realisierung getüftelt, am Samstagnachmittag war es soweit: Das neue Gesundheitszentrum, in unmittelbarer Umgebung zum Gemeindeamt, wurde eröffnet – die über hundert Gäste hatten dabei die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu besichtigen sowie die medizinischen Fachkräfte persönlich kennenzulernen.

Aktuell sind sechs Praxisräume fix vermietet, der siebente Raum wird tageweise genutzt. Bürgermeister Harald Ponweiser (SPÖ) zeigte sich stolz: „Wir können hier ein sehr buntes Spektrum aus dem Gesundheitsbereich abdecken. Schön, dass wir das auf die Beine stellen konnten.“

Untergebracht sind in dem Gebäude (Adresse: Am Johannesstollen 2) unter anderem Praxisräume eines Facharztes für Orthopädie, einer Physiotherapeutin sowie einer Psychotherapeutin.

