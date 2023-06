Neben Mitgliedern der Pfarrgemeinde gratulierten auch Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP), Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ), die Eltern Maria und Franz Berger sowie die geschäftsführenden Gemeinderäte Martin Hausmann und Hannes Jägersberger (beide ÖVP).

Am Sonntag, 9. Juli, begeht Berger auch in Grünbach am Schneeberg sein Priesterjubiläum. Der Dankgottesdienst beginnt um 10 Uhr, anschließend gibt es eine Agape.