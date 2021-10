„Der letzte Ehrenbürger wurde 1932 ausgezeichnet, das war nämlich mein Großvater. Da war die Urkunde noch größer“, der Humor von Ex-Bürgermeister Hans Auerböck ist unverkennbar und wurde bei der gestrigen Ehrenbürgerschaftsverleihung im Gasthaus Baumgartner auch von den Festrednern mehrmals erwähnt. Hie und da hätte er aber - besonders als Ortschef der Marktgemeinde - auch seinen Unmut über Dinge, die ihm nicht so gefielen, geäußert. „Oft auch in schriftlicher Form. Das kann ich als deine langjährige Sekretärin bestätigen“, sorgte Auerböcks Nachfolgerin, ÖVP-Bürgermeisterin Doris Faustmann bei ihrer Laudatio für viele Lacher. Als eine Persönlichkeit, die „Wege auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene prägte“, bezeichnete ihn ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Auer, der in Auerböck immer „einen Förderer und Unterstützer“ sah.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier übrigens von der Musikkapelle Aspang Markt. „Ich bin sprachlos und das kommt sehr selten vor“, bedankte sich der 80-Jährige am Ende des Festaktes bei allen Anwesenden.

Mehr über die Ehrenbürgerschaftsverleihung, besondere Geschenke und die ein oder andere Anekdote gibt es in der nächsten Printausgabe der NÖN Neunkirchen.