Trotz Coronakrise verspricht das Festival „harriet & friends“ auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Konzerte und Veranstaltungen. Von der hohen Qualität überzeugte sich am Donnerstagabend sogar das Staatsoberhaupt: Gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer besuchte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Alte Reitschule. Auf dem Programm standen Werke von Max Bruch.

Nancy Horowitz Jan Krijgh (Veranstalter), Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer sowie die künstlerische Leiterin Harriet Krijgh.

Das nächste Konzert („Artemis Quartett“) in der Alten Reitschule findet am Samstag, 1. August um 19 Uhr statt. Auf dem Programm stehen Streichquartette von Beethoven und Mendelssohn Bartholdy. Kartenreservierung per E-Mail unter: info@burgfeistritz.com

Weitere Informationen findet ihr unter: www.harrietandfriends.at