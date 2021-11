Elf neue Songs: Luke Andrews Band präsentiert Album

Mit „Coming Home“ hatte Luke Andrews im Jahr 2018 einen Riesenerfolg gelandet. Der Song eroberte nicht nur die österreichischen Musik-Charts im Handumdrehen, er bescherte dem Feistritzer Musiktalent und seiner Truppe auch nationale Bekanntheit.

An diesen Erfolg will die Luke Andrews Band, die neben Lukas Ehrenhöfer auch aus Tom Traint, Stefan Haslinger und Martin Weninger besteht, mit einem neuen Album und elf Songs anknüpfen. Ein Name für die neue Platte war schnell gefunden. „Da es das erste Album mit Band ist und wir es auch gemeinsam aufgenommen und erarbeitet haben, haben wir uns für ,Luke Andrews Band‘ entschieden, auch als Name für das Album“, erklärt Luke Andrews. Die elf Songs, von denen drei bereits veröffentlicht wurden, erzählen einmal mehr „Geschichten aus dem Leben“, wie Andrews meint: „Das kann lustig, aber auch traurig sein.“

Nach Konzert geht’s wieder nach London

Ganz allgemein geht es mit dem neuen Album ein wenig in die „poppigere Richtung“, wie Luke Andrews es formuliert. „Ein jeder hat sich in den letzten Jahren verändert und so hat sich auch unser Musikgeschmack weiterentwickelt“, bringt es Kollege und Band-Mastermind Tom Traint auf den Punkt. Die Texte stammen aus der Feder von Luke Andrews, ein Großteil wurde im in Corona-Zeiten eingerichteten Home-Studio in Feistritz aufgenommen.

Nachdem am Donnerstag, dem 11. November, im Stadttheater Berndorf das Release-Konzert stattfindet (Details siehe Infos unten), geht es für Andrews und Traint übrigens „back to the roots“ nach London, wo die Erfolgsgeschichte einst ihren Anfang genommen hatte. Neben dem Kontakteknüpfen steht auch ein Gig auf dem Programm – und zwar im legendären „Troubadour“, wo einst schon die „Beatles“ oder die „Rolling Stones“ auftraten...