Spektakulärer Unfall am Mittwochabend in Feistritz am Wechsel: Wie die Plattform "Einsatzdoku.at" berichtete, machte sich im Ortszentrum ein Pkw selbstständig und rollte in den Ortsbach, in dem es seitlich zu liegen kam. Gemeinsam mit den alarmierten Feuerwehren Feistritz am Wechsel und Aspang wurde der beschädigte Pkw mithilfe eines Krans aus dem Bach gehoben und gesichert abgestellt. "Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden", berichtete die "Einsatzdoku". Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.