Grottendorfer Abfallzentrum startet Betrieb am 1. April

Bereits Ende Februar hätte, so die Schätzung im September des Vorjahres, das neue Wertstoffsammelzentrum in Grottendorf seinen Betrieb aufnehmen sollen. Doch bis dato läuft lediglich ein Probebetrieb in dem Neubau an der B 54, die vollständige Inbetriebnahme steht noch aus. „Es gab keine Chance, Asphalt zu bekommen, daher konnte die Zufahrtsstraße bis dato nicht gemacht werden“, begründet Engelbert Pichler, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes Neunkirchen, die Verzögerung. Doch der Grimmensteiner ÖVP-Bürgermeister ist guter Dinge, dass der Vollbetrieb mit 1. April tatsächlich starten kann. „Das sollte sich ausgehen“, so seine Prognose gegenüber der NÖN.

Insgesamt 2,6 Millionen Euro werden in den Bau investiert – rund 700.000 Euro mehr als anfangs angenommen. „Wegen der Errichtung der Zufahrtsstraße und der nicht ganz so günstigen Situierung des Gebäudes“, erklärt Verbandsobmann Pichler. Insgesamt ist das Projekt aber ein „zukunftsweisender Schritt für die Region“, ist er überzeugt.

Bürgermeister wünscht sich Verkehrsberuhigung

Konkret soll das Wertstoffsammelzentrum – die beiden anderen befinden sich in Breitenau sowie Schlöglmühl – 48 Wochen im Jahr geöffnet haben. Bürgerinnen und Bürger, die eine Zutrittskarte besitzen, können dort künftig Holz, Sperrmüll oder Elektroaltgeräte ebenso abgeben wie Papier oder Karton. Sämtliche Haushalte erhalten eine Zutrittskarte, einzig die Grünschnittsammelstelle können nur jene nutzen, in deren Gemeinde es kein eigenes Angebot dieser Art gibt.

Feistritz' Ortschef Franz Sinabel (ÖVP) wünscht sich Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Foto: Philipp Grabner

Für den Feistritzer Bürgermeister Franz Sinabel (ÖVP), in dessen Gemeindegebiet das neue Wertstoffsammelzentrum fällt, haben Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in dem Bereich jedenfalls Priorität. „Bei den Anrainern besteht der Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung, ich teile das. Wir werden jetzt die Fertigstellung abwarten und dann ein verkehrstechnisches Gutachten in Auftrag geben“, meint Sinabel.

Verbandsobmann Engelbert Pichler kündigt die Errichtung zweier Mittelinseln auf der Fahrbahn an. „Wir hoffen, dass damit Tempo 70 eingehalten wird“, meint er zur NÖN.

