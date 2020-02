Mit überwältigender Mehrheit wurde am Donnerstagabend Franz Sinabel (ÖVP) als Bürgermeister bestätigt. Bei der konstituierenden Sitzung erhielt Sinabel 16 Stimmen. Zum neuen Vizebürgermeister – der bisherige Amtsinhaber Josef Aigner kandidierte nicht erneut – wurde Josef Aminger (ÖVP) gewählt. Auf ihn entfielen 13 Stimmen, drei Stimmen erhielt ÖVP-Gemeinderat Josef List, eine Stimme SPÖ-Gemeinderat Jürgen Edelhofer. Den Gemeindevorstand bilden künftig Josef Aminger, Josef List, Gabi Koglbauer (alle ÖVP), Jürgen Edelhofer (SPÖ), Harald Eigenberger (FPÖ) sowie Hubert Pleyer (ÖVP) .

