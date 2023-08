Keime im Trinkwasser: Gemeinde arbeitet an Lösung

Seit gut einem Monat befasst sich die Gemeindeführung intensiv mit dem Thema Wasserversorgung - wurde sie doch am 12. Juli von der AGES darüber informiert, dass in einer Wasserprobe coliforme Bakterien und Escherichia coli festgestellt wurden. Weil die Werte über dem Parameterwert der Trinkwasserverordnung lagen, gab die Gemeinde die Order aus, das Wasser nur nach dreiminütigem Abkochen zu trinken.

Glück im Unglück: Betroffen sind nur Bewohnerinnen und Bewohner des Ortskerns, „das Wasser im Bereich Hollabrunn ist in Ordnung“, sagt Bürgermeister Franz Sinabel (ÖVP). Er berichtet von laufenden Untersuchungen des Wassers - in der kommenden Woche soll es Ergebnisse der jüngsten Analyse geben. „Wir wissen nach wie vor nicht, woher die Keime kommen, gehen aber davon aus, dass es durch den vielen Regen passiert ist. Das tritt ja häufiger und nicht nur bei uns auf.“

Bürgermeister Franz Sinabel (ÖVP). Foto: Grabner, Philipp Grabner

So das Trinkwasser keine Keime mehr aufweist, werde die Bevölkerung umgehend informiert, betont man bei der Gemeindespitze. „Wir arbeiten fieberhaft daran, die Trinkwasserqualität wieder herzustellen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für die Geduld und das Verständnis seitens der Gemeindebürger“, heißt es in einer Mitteilung an die Betroffenen.

Bis zu einer Entwarnung soll das Wasser nur in „verlässlich entkeimten Zustand“, also nach dreiminütigen Abkochen bei Siedetemperatur, für Trink- und Hausbrauchzwecke verwendet werden.