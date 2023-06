Lob, Kritik und Appelle: Drittes Wertstoffsammelzentrum wurde eröffnet

Ja, es habe „Startschwierigkeiten“ gegeben – und ja, es sei auch „keine leichte Geburt“ und „kostenintensiv“ gewesen – doch Müllentsorgung auf höchstem Niveau gebe es einfach „nicht zum Nulltarif“ – mit diesen Worten eröffnete Engelbert Pichler, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes und treibende Kraft hinter dem Großprojekt, das dritte (und vorläufig letzte) Wertstoffsammelzentrum im Bezirk. Jene in Breitenau und Payerbach sind bekanntlich bereits in Betrieb, mit 1. April folgte nun auch jenes in Grottendorf (Feistritz).

Auf die „Startschwierigkeiten“ ging Pichler schließlich nicht näher ein – wie berichtet hatte nicht nur der Standort für Debatten gesorgt, auch Kritik an den Kosten war laut geworden. Viel eher nutzte Pichler die Eröffnung für einen flammenden Appell für den Umweltschutz. Es sei „taktlos, wie wir mit unserem Planeten umgehen“, es gebe „keine zweite Welt im Kofferraum“, forderte er mehr „Verantwortungsbewusstsein“ sowie ein „Umdenken“. Bemerkenswert waren seine Aussagen über die sogenannten „Klimakleber“: Zwar seien ihre Handlungen „falsch“, doch müsse man sie auch „verstehen“, so der ÖVP-Lokalpolitiker wörtlich.

Viel Lob für Pichlers Einsatz fand seine Stellvertreterin im Verband, Sylvia Kögler (SPÖ) aus Grafenbach: Pichler sei maßgeblich an Idee, Umsetzung und Durchführung beteiligt gewesen, „er hat sein Herzblut da reingesteckt, war treibende Kraft und hat nicht geruht – darauf kannst du stolz sein!“

Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz erklärte, „sehnsüchtig“ auf „ihr Zentrum“ gewartet zu haben, wohne sie doch schließlich selbst in der Region. „Damit ist ein großer Stein gelegt, und ihr habt viele Stunden der Verhandlungen auf euch genommen“, so Grabner-Fritz. Die Kosten des Großprojektes belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro.

Kritik an Abwesenheit der Landtagsabgeordneten

Dass mit Hermann Hauer (ÖVP), Jürgen Handler (FPÖ) und Christian Samwald (SPÖ) alle drei Landtagsabgeordneten bei dem Termin fehlten, führte zu einer außergewöhnlichen Wortmeldung. Obmann Engelbert Pichler kritisierte das gleich zu Beginn seiner Rede scharf: „Gerne hätte ich auch Abgeordnete begrüßt. Scheinbar gibt es aber wichtigere Dinge als unsere Zukunft!“ Namentlich erwähnte Pichler später in seiner Rede nur Parteifreund Hauer, der „ja heute leider nicht da ist“.

Obmann Engelbert Pichler kritisierte das Fehlen der Abgeordneten. Foto: Philipp Grabner

Hauer selbst beteuert im NÖN-Gespräch, aufgrund einer Verzögerung bei einem vorherigen Termin „nicht mehr zurechtgekommen zu sein“: „Das passiert mir ganz selten, aber manchmal geht es nicht anders“, so Hauer, der den Verantwortlichen via Facebook zum Projekt gratulierte. Wie seine Kollegen Handler und Samwald war Hauer später bei einer Feier in St. Lorenzen – Handler als Vertreter für die zuständige FPÖ-Landesrätin und Samwald als Vizebürgermeister.