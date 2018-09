Am Samstagabend war er noch im ORF zu sehen – und plauderte mit Moderatorin Barbara Schöneberger bei der „Starnacht in der Wachau“. Am Sonntagabend stand Lukas Ehrenhöfer, besser bekannt als „Luke Andrews“, auf Burg Feistritz vor ausverkauftem Haus auf der Bühne. Gemeinsam mit seiner Band präsentierte er sein Album „Leave a trace“, an dem er und seine Mannschaft rund drei Jahre lang arbeiteten.

„Ich freue mich riesig, dieses heute Abend hier in diesem unpackbar schönen Ambiente präsentieren zu dürfen“, so Andrews. In die Platte seien „viel Zeit, viel Energie und viel Geld“ gesteckt worden – das Ergebnis, da waren sich wohl alle Fans einig, kann sich jedenfalls sehen (und hören) lassen. Vor dem Höhepunkt des Abends heizten „Joe Traxler und Band“ den vielen Besuchern ordentlich ein, ehe dann zu Songs wie „Laura“ oder „Leave a trace“ getanzt werden konnte. Parallel dazu konnten zahlreiche "Luke Andrews"-Goodies, etwa T-Shirts, CDs und vieles mehr erworben werden.

