In der Nacht auf Montag kam es auf der L134 zwischen Feistritz am Wechsel und Kirchberg zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw kam aus noch unbekannter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und eine Böschung, und wurde in weiterer Folge in ein Feld geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen von der FF Feistritz am Wechsel aus dem Feld geborgen und von der Unfallstelle verbracht. Weiters wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.