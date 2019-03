Keine Veränderungen an der Spitze: Im Rahmen der Generalversammlung der Trachtenkapelle Feistritz am Wechsel wurden sowohl Obmann Andreas Rosenstingl, als auch Kapellmeister Andreas Ehrenhöfer in ihren Ämtern bestätigt. "Besonders erfreulich ist die große Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die gemeinsam proben und musizieren", so Patrick Weißenböck von der Kapelle. Auch ÖVP-Bürgermeister Franz Sinabel wohnte der Versammlung bei und lobte das Engagement der Truppe. Die Trachtenkapelle zählt aktuell 53 Mitglieder.