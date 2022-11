Luke Andrews-Band: „Einpeitscher“ für Weltstars

Nervosität? Fehlanzeige! Zumindest von hier oben, aus der Reihe Nummer vier, links der Bühne im bis zu 18.000 Menschen umfassenden „Ziggo Dome“, ist sie keineswegs zu spüren. Dort, wo in gut einer Stunde Mick Hucknall, der Brite mit dem roten Lockenschopf, und seine Mannen auftreten werden, gehen vier junge Musiker und eine Musikerin schnellen, sicheren Schrittes zu ihren Instrumenten. Die ersten Töne von „Concrete Sky“, der brandneuen Single, ertönen, und auf der Videowall im Hintergrund erscheint in großen, weißen Lettern der Bandname der Fünf. Bühne frei für die Luke Andrews-Band!

Es ist der vierte Auftritt von Luke Andrews, Tom Traint, Martin „Minus“ Weninger, Stefan Haslinger und Christina Zauner – ihren Anfang hatte die Tour mit Simply Red am 6. November in Paris genommen. „Good evening, Amsterdam – how you‘re feeling tonight?“, ruft ein gut gelaunter Luke Andrews ins Mikro. Und obwohl eine Vorband (gut eine Stunde vor dem eigentlichen Konzertbeginn) praktisch nie in den Genuss voller Zuschauerränge kommt – die Stimmung ist bestens, es gibt Beifall und Jubel.

Von den flotten zu den gefühlvollen Nummern

Die Band aus dem Wechselland, sie spult ihr Programm ohne jeden Fehler herunter. Der Bandleader erzählt vom Beginn seiner Karriere und der damit verbundenen Reise nach London, stellt seine Bandkollegen vor und nutzt die Gelegenheit, dem Managementteam von Simply Red zu danken. „Vor drei Monaten hätten wir es nicht für möglich gehalten, hier zu stehen“, sagt Luke Andrews und erntet auch hierfür Applaus. Von der flotten Nummer „Laura“ geht es mit „Who I am“ und „When the moon“ in den etwas ruhigeren Bereich. Dem Aufruf, der Band in den sozialen Medien zu folgen, kommt das Publikum in hoher Anzahl nach. Schon am nächsten Tag wird die Band 400 Likes mehr auf der Plattform Instagram erreicht haben.

Foto: Philipp Grabner

Als Ohrwurm entpuppt sich gegen Ende des Auftritts dann der einst erste große Hit der Band, „Coming Home“. „A little Warm-Up for Simply Red“, nennt Luke Andrews das – und erhält in dem sich nach und nach füllenden Konzertsaal nahe des Stadions von „Ajax Amsterdam“ hörbare Zustimmung. Nicht nur das Publikum jubelt, auch die Band tut es. „Die Leute sind besonders gut mitgegangen, es war ein toller Auftritt“, wird Bandmanager Tom Traint etwas später beim Verkaufsstand der Band zur NÖN sagen.

Mit „As Long As I‘m With You“ schließt die Luke Andrews-Band ihr rund 45-minütiges Set ab. Fehlerfrei, ohne einen einzigen Patzer. Die fünf Musiktalente treten an den Bühnenrand, hakten sich ein und verbeugen sich. Noch einmal gibt es Jubel und Applaus, ehe sie das Feld für Simply Red räumen.

Foto: Philipp Grabner

Dass die Vorband bei den Fans aber auch danach nicht in Vergessenheit geraten ist, beweisen Alben, T-Shirts oder Booklets, die am Stand der Luke Andrews-Band über die Ladentheke gehen. Auch Autogramme und Selfies mit den jungen Musikern aus Niederösterreich sind dabei gefragt. Wie das eben so ist, bei Stars auf ihrer Tournee durch die europäischen Metropolen...

Anmerkung der Redaktion: Der Autor der NÖN wohnte dem Konzert auf eigene Kosten im Rahmen eines Urlaubes bei.

