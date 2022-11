Luke Andrews-Band startet Tournee als Vorband von Simply Red

Die Tage könnten wohl kaum aufregender sein für die Luke Andrews-Band. Erst vor Kurzem veröffentlichten die Musiker rund um den Feistritzer Luke Andrews und Bandmanager Tom Traint aus Aspang ihr neues (drittes) Album – und schon übermorgen, Freitag, startet ihre große Tour als Vorband von Simply Red mit Stationen in Paris, Amsterdam, Rom und Mailand.

Insgesamt stehen im nächsten Monat 21 Auftritte als Vorgruppe der britischen Kultband auf dem Programm. Ein „Riesending“, sagen Luke Andrews und Tom Traint im NÖN-Gespräch. „Als die Anfrage gekommen ist, mussten wir keine Sekunde überlegen. Tom hat sogar schon zugesagt, bevor er uns etwas davon gesagt hat“, gibt der Bandleader schmunzelnd zu. Insgesamt stehen den fünf Musikern – mit von der Partie sind auch Christina Zauner, Martin Weninger und Stefan Haslinger – jeweils 45 Minuten vor den Auftritten von Simply Red zur Verfügung. Start ist am Sonntag in Paris. Die Songauswahl im Vorfeld hat sich die Band nicht leicht gemacht: „Es gab natürlich ein paar Fixstarter, und wir haben auch ein Akustik-Set dabei“, verrät Tom Traint.

Spielen vor bis zu 20.000 Fans

Die Auftritte in ganz Europa sind für die Band aus dem Feistritztal jedenfalls eine völlig neue Erfahrung. Spielten die Musiker bisher vor maximal 7.000 Menschen (etwa als Support vor einem Zucchero-Konzert in Kärnten), werden für die Simply Red-Konzerte bis zu 20.000 Fans erwartet. Weil all das auch einen großen Aufwand bedeutet, gibt es auf der Website der Band die Möglichkeit, die Musiker finanziell zu unterstützen. „Wir haben an sich alles selbst organisiert – von den beiden Bussen, mit denen wir unterwegs sind, über die Hotels bis zu den Verträgen mit den Veranstaltern“, erklärt Luke Andrews. Als Unterstützer tätig sein werden während der Tour Lilli Breuer, Chris Scheidl und Markus Raffeis – sie begleiten die Musiker einen Monat lang.

Neues Album mit neun Songs

Während die große Europa-Tour also direkt vor der Band liegt, ist das neue Album bereits in trockenen Tüchern und seit der Vorwoche erhältlich. „Songs written when the world stood still“ umfasst sechs neue Studio- und drei Livesongs und befasst sich mit der Anfangsphase der Corona-Zeit. „In den Lockdown-Zeiten habe ich mir generell schwer getan, zu schreiben – im zweiten Lockdown gab es dann aber zwei Wochen, wo mir die Songs quasi zugeflogen sind“, erinnert sich Luke Andrews. Die erste Single des Albums, „Concrete Sky“, soll dann auch Opener bei der Tour sein.

https://www.lukeandrewsband.com/

