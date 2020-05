Auch wenn „As long as I´m with you“ bereits im Herbst 2018 entstand – ein gewisser Bezug zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus ist schon da. Das muss auch Feistritz‘ Chartstürmer Luke Andrews zugeben, der seine neue Single vor wenigen Tagen offiziell präsentierte. „Im Song geht es darum, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen – man freut sich, aber man weiß auch nicht, was genau passieren wird.“

Seinen Ursprung hat der dreieinhalb Minuten andauernde „Feel good“-Song, der wie die bisherigen Hits „Coming Home“ oder „Laura“ sehr schnell ins Ohr geht, in einer persönlichen Erfahrung des Musikers: „Im Dezember letzten Jahres bin ich mit meiner Freundin in einer Wohnung in Kirchberg zusammengezogen. Um eine solche Lebenslage geht es eben im Song – wobei das auch auf viele andere Situationen im Leben umgemünzt werden kann“, ist Luke Andrews im NÖN-Interview überzeugt. „Die Conclusio ist: Auch, wenn jetzt etwas kommt, wo man nicht weiß, wie es wird – solange ein bestimmter Mensch dabei ist, wird es gut sein, es kann einem nichts passieren.“

Auch Ö3 stellte den neuen Hit bereits vor

„As long as I´m with you“ ist die erste Single des neuen, zweiten Albums der Luke Andrews-Band – an Letzterem wird derzeit noch intensiv gearbeitet. „Natürlich ist die Corona-Zeit für uns auch eine sehr zähe, andererseits hatte ich aber auch viel Zeit, um am Album zu arbeiten. So habe ich mich über die letzten Wochen gerettet“, berichtet er. Auch aufs Musizieren mit seinen Bandmitgliedern Tom Traint, Stefan Haslinger und Martin Weninger musste er nicht ganz verzichten: „Wir haben das online gemacht – das ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber besser als nichts“, muss Andrews lachen. Die mit der Eindämmung des Virus verbundene Regel, dass vorerst keine Veranstaltungen über die Bühne gehen können, trifft natürlich auch ihn und seine Kollegen: „Es wären wohl etliche Festivals oder Konzerte gewesen, aber das ist eben so“, meint er.

Trotzdem darf sich der 27-Jährige freuen – nämlich über zahlreiche positive Reaktionen für das neue Werk, das wieder im „Mushroom-Studio“ in Pinkafeld aufgenommen wurde. „Etliche haben gemeint, dass das schon jetzt ihr persönlicher Sommerhit für dieses Jahr ist“, weiß Luke Andrews. Auch, dass Hitradio Ö3 den Song dieser Tage in seinem Programm vorstellte, brachte dem Hit noch einmal gehörige Aufmerksamkeit: „Mit einigen anderen Radiosendern laufen derzeit Gespräche“, verrät Andrews. Den Durchbruch schaffte der Musiker 2018 mit „Coming Home“ – das Lied, das während eines London-Aufenthalts mit Bandkollegen Tom Traint entstand, war wochenlang auf Platz eins der Ö3-Austro-Charts. Sein Debütalbum „Leave A Trace“ produzierte Andrews mit Musikgrößen wie Robbie McIntosh, David Clayton oder Willi Resetarits.

www.lukeandrewsband.at