Früh aufstehen hieß es am Donnerstag diese Woche für Feistritz‘ Sänger und Songwriter Luke Andrews. Gemeinsam mit seinem Kollegen Tom Traint von der „Luke Andrews-Band“ präsentierte er live in der ORF-Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“, diesmal aus Schönbrunn, seinen neuen Song „As long as I’m with you“ in Form einer Akustikversion.

Nach den beiden Live-Auftritten in der drei Stunden andauernden Sendung wurde Luke Andrews zudem zum Kurz-Interview mit Moderator Lukas Schweighofer gebeten. „Nachdem wir als Luke Andrews-Band in den letzten Monaten nicht viel gespielt haben, war es wunderschön, wieder live aufzugeigen - und dann gleich ein Fernsehauftritt im Schlosspark Schönbrunn", freut sich Luke Andrews gegenüber NÖN.at.

Kommende Auftritte von Luke Andrews finden sich online unter www.lukeandrewsband.com, das nächste Album soll voraussichtlich kommendes Jahr erscheinen.