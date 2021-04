Was Auftritte bei „Guten Morgen Österreich“ betrifft, kann Lukas Ehrenhöfer aka Luke Andrews bereits auf entsprechende Erfahrung verweisen. Am Mittwoch der Vorwoche war der Feistritzer, der mittlerweile in Kirchberg lebt, erneut zu Gast in der ORF-Frühstückssendung.

Mit Moderatorin Eva Pölzl plauderte er dabei unter anderem über seinen neuen Song „Who I Am“ (die NÖN berichtete), über seine Zeit in London und natürlich auch über die aktuelle Situation in der Coronakrise. „Die Pandemie ist nach wie vor sehr belastend für uns. Wir können nicht wirklich planen, weil die Situation sich schlagartig ändern kann. Trotzdem releasen wir jetzt im Sechs- bis Acht-Wochen-Takt neue Singles, um den Menschen, die auch unter diesen schwierigen Umständen ein bisschen mit der Motivation hadern, neuen Antrieb zu verleihen“, verspricht Luke Andrews seinen Fans.