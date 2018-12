Still und ruhig ist die Vorweihnachtszeit bei Feistritz‘ Musikstar Luke Andrews derzeit nicht – ganz im Gegenteil! Der Chartstürmer, der zuletzt bei der NÖN-Redaktionseröffnung zwei seiner Hits spielte, ist derzeit mit Terminen geradezu eingedeckt – vor allem im Auftrag für die „Licht ins Dunkel“-Spendenaktion, die traditionell im Advent an Fahrt aufnimmt.

So ist Lukas Ehrenhöfer, wie der ambitionierte Jungmusiker im „gewöhnlichen“ Leben heißt, auf der „Licht ins Dunkel“-CD mit seinem Hit „Coming Home“ vertreten. Am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, wird der Feistritzer zudem im Rahmen der „Licht ins Dunkel“-Sendung zu sehen sein: „Da darf ich auch zwei Songs spielen“, verrät Luke vorab. Unter anderem seinen Hit „Smile in her pocket“, zu welchem in der Vorwoche auch das offizielle Musikvideo präsentiert wurde.

Der Song, der in Zusammenarbeit mit „Simply Red“-Keyboarder David Clayton und Paul McCartney-Gitarrist Robbie McIntosh aufgenommen wurde, handelt von einer Frau in einem Rollstuhl, auf die Luke während seiner Zeit in London aufmerksam wurde: „Sie hat mich fasziniert, weil sie trotz ihres Schicksalsschlages stets glücklich ihr Leben gemeistert hat.“

Platz zwei in den Austro Charts

Bereits ausgestrahlt wurde im Rahmen der Sendung „NÖ heute“ ein „Ganz persönlich“-Interview mit Luke Andrews, welches noch in der ORF-TV-Thek abrufbar ist.

Und als wäre all das nicht genug, kletterte Lukes Hit „Laura“ in den Ö3-„Austro Charts“ auf Platz zwei – lediglich der „Seiler und Speer“-Song „Ala bin“ liegt noch vor dem Feistritzer...