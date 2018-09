Mit einem neuen Hit ließ Feistritz‘ Musiktalent Lukas Ehrenhöfer alias „Luke Andrews“ in der Vorwoche aufhören: Der Song „Laura“ des sympathischen Sängers feierte seine Premiere im Radiosender Ö3. „Der Song erzählt eine lustige Zeit aus Tom Traints und meiner Zeit in London“, freut sich Luke Andrews, der wie berichtet in London die Musikszene erkundete und mit dem Hit „Coming Home“ zurückkehrte.

Dass sein Charthit „Coming Home“ auf so positives Feedback stieß und so oft auf Ö3 gewünscht wurde, freut Andrews besonders: „Dafür möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken. Wenn das bei meinem neuen Song auch der Fall ist, freut es mich natürlich umso mehr“, so der Feistritzer.

Online ist „Laura“ seit dem 7. September abrufbar, das dazugehörige Musikvideo wird ab Freitag, 14. September auf der Plattform „Youtube“ zu sehen sein. „Das Album erscheint am 21. September und das Release-Konzert in Feistritz findet schließlich am 23. September statt“, kennt der Musiker den Zeitplan. Mehr dazu auch in der nächsten NÖN-Ausgabe!