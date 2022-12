Luke Andrews Band: „Schwung der Tour wollen wir mitnehmen!“

Werbung

Insgesamt 21 Mal stand die Luke Andrews Band in den letzten eineinhalb Monaten als Vorband für Simply Red auf den Bühnen europäischer Metropolen. Die Show am 16. Dezember in Mailand war nun die letzte, die Band rund um Frontsänger Luke Andrews und Manager Tom Traint ist zurück in der Heimat.

Müsste er die Tour mit einem Wort beschreiben, wäre dieses „arg“, sagt Luke Andrews zur NÖN: „Und das natürlich vorwiegend positiv!“

„Am letzten Tag hat die Crew sogar Luke Andrews Band-Leiberl angehabt, weil sie mit unserer Arbeit so zufrieden waren. Das freut einen dann schon sehr.“

Mit den 21 Auftritten in sieben Ländern (darunter in Städten wie Amsterdam, Paris, Hamburg oder Wien) habe man musikalisch „enorm viel weitergebracht“, sagt Andrews: „Bei einer Tour hast du die Möglichkeit, dich am nächsten Tag auszubessern, wenn es am Vortag mal nicht so gut gelaufen ist. Und weil wir jeden Abend dasselbe Programm gespielt haben, konnten wir dieses perfektionieren.“

Beeindruckt zeigen sich Andrews und Traint von der Logistik, die für einen reibungslosen Ablauf der Tour gesorgt hat. Von der Crew von Simply Red sowie der Band selbst fühlen sich die beiden „sehr wertgeschätzt“, wie sie sagen: „Am letzten Tag hat die Crew sogar Luke Andrews Band-Leiberl angehabt, weil sie mit unserer Arbeit so zufrieden waren. Das freut einen dann schon sehr“, so Traint.

Und auch das Feedback der Simply Red-Fans, die vor den Auftritten von Mick Hucknall und seinen Mannen ein 45-minütiges Set der Luke Andrews Band zu hören bekamen, sei „überwiegend sehr positiv“ gewesen, sagt Tom Traint: „Wir haben fast ausschließlich gute Nachrichten bekommen, und so ein Feedback gibt einem viel!“

Für das neue Jahr haben die beiden schon große Pläne. „Wir wollen den Schwung der Tour jedenfalls mitnehmen, es laufen schon Gespräche mit Plattenfirmen und wir wollen auch wieder ins Studio und neue Lieder veröffentlichen“, kündigt Luke Andrews an. Davor gönnen sich die beiden aber ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie. „Nach einer solchen Erfahrung darf man auch mal kurz innehalten“, meint Traint.

