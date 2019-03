Nach Salzburg und Traun führte die dritte Station seiner ersten Österreichtournee den Feistritzer Chartstürmer Luke Andrews und seine Band am Sonntagabend ins Wiener WUK – ein Heimspiel, das nach rund 80 Minuten in einem fulminanten und mehr als gelungenen Abend endete.

Dass der Musiker trotz seiner Erfolge noch immer ein Star zum Anfassen ist und seine Wurzeln nicht vergessen hatte, ist im Veranstaltungsaal von der ersten Minute an spürbar: Eltern, Familie und Freunde sind anwesend, ja sogar ein eigener Fanbus mit Schülern aus dem Sachsenbrunner Gymnasium kommt mit selbst gebastelte Transparenten angereist.

Und bevor Joe Traxler als Einpeitscher seinen mehr als gelungenen Part abliefert, spazieren Luke und die Bandkollegen Tom Traint, Stefan Haslinger und Martin Weninger noch durch die Zuhörerreihen, wo viele per Handschlag persönlich begrüßt werden. Nervosität? „Nein, vielleicht beim ersten Mal ein bisschen, aber jetzt nicht mehr“, lautete die klare Ansage an den NÖN-Reporter.

Das Konzert selbst ist musikalisch nahe der Perfektion – das Publikum merkt vom ersten Ton an, dass hier Vollblutmusiker zu Werke gehen. Ein echter Hörgenuss, mit welcher Perfektion die Songs der im Herbst erschienen ersten CD „Leave a Trace“, aber auch neue Nummern performt werden. Unverkennbar mittlerweile der eigene Stil der Band, man könnte Luke Andrews auch gut und gerne den „Jack Johnson Österreichs“ nennen: sympathisch, locker, im T-Shirt, das Hemd offen, flotter, folkiger Gitarrenpop, mit teilweise fetten Hawairiffs, dann aber auch wieder ruhige Balladen oder rockigere Songs.

Luke beherrscht dabei nicht nur die Gitarre, sondern spielt auch am Klavier oder auf der Mundharmonika. Dazwischen immer wieder ein paar eingestreute Anekdoten des Sängers. Etwa, wie zum Lied „Laura“ – es spielt darin eine nackte Frau eine Rolle – oder über Urlaubserinnerungen in Italien bei „Castle in the Sand“. Beim Hit „Coming Home“ gibt’s dann im Publikum kein Halten mehr und als man denkt, es ist eigentlich keine Steigerung mehr möglich, dann wird zum Schluss noch eine eher untypisch harte Gitarrennummer rausgeworfen, dass es nur so kracht. Mit seinem neuesten Song „Happy Day“ wird das Publikum in die Nacht entlassen. Glücklich und zufrieden, das ist Musik!

Die nächste Station der Tour ist am 14. März in Grazer „PPC“, Beginn 20 Uhr. Und einen Tag später spielt er im St. Pöltener „Freiraum“.