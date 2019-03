Hinter Luke Andrews liegt ein Jahr voller Highlights. Auftritte beim Wiener Donauinselfest, im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders sowie die Präsentation des ersten Albums „Leave a Trace“. Diese Woche startet der Feistritzer gemeinsam mit seinem Freund Tom Traint und Band seine allererste Tournee – quer durch Österreich. Los ging es am Samstag, 8. März in der Szene Salzburg, mit dabei als „Support Act“ ist Joe Traxler. Im Interview mit der NÖN blickte Luke zurück auf ein ereignisreiches 2018 – und darauf, was heuer noch so alles kommen könnte...

NÖN: Lieber Luke, wie viele Nagelzwicker hast Du denn heuer eigentlich zu Weihnachten bekommen?

Luke Andrews: (lacht) Zwei. Und zum Geburtstag habe ich noch einen dritten bekommen. Ich denke, es sollte für die nächste Zeit reichen.

Du weißt, warum ich Dich das frage. Im Zuge Deines Auftrittes beim Ö3-Weihnachtswunder in St. Pölten wurdest Du gefragt, was Du Dir zu Weihnachten wünschen würdest – und Deine Antwort war „Nagelzwicker“. Das war Ende letzten Jahres. Wenn Du zurückdenkst an die Zeit, in der Du begonnen hast, zu musizieren: Hättest Du je geglaubt, dass Du so erfolgreich sein wirst?

Luke: Das war mit Sicherheit eine Traumvorstellung. Rechnen kann man damit gar nicht. Früher war das für mich auch kein allzu großes Thema: Ich wusste einfach, ich möchte Schlagzeug lernen oder diesen oder jenen Griff auf der Gitarre lernen. Das kommt einem so ewig weit weg vor. Als ich dann aufs „Kons“ (Joseph Haydn-Konservatorium Eisenstadt, Anm. d. Red.) gekommen bin, habe ich mir schon überlegt, in welche Richtung das gehen soll. Aber dass es dann ein solches Projekt werden würde, das hätte ich nicht geglaubt. Später habe ich dann mal einige Songs geschrieben, die haben wir aufgenommen – und dann kam London. Ich war davon von Anfang an überzeugt, aber natürlich weiß man nicht, wie sich das entwickelt.

Kannst Du Dich erinnern, was das allererste war, das Du selbst geschrieben hast?

Luke: (denkt nach) Ich kann mich erinnern, dass ich für meine allererste Freundin mal etwas geschrieben habe. Das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt und auf einer Kassette aufgenommen und mit einem schlechten Computerprogramm zusammengestellt. Es hat fürchterlich geklungen. Aber es hat gereicht (lacht).

Du warst also erfolgreich?

Luke: Genau. (lacht)

Man kennt Dich in Feistritz, Deiner Heimatgemeinde, natürlich gut. Wenn Du woanders unterwegs bist: Wirst Du beim Einkaufen um Autogramme oder Selfies angesprochen?

Luke: Nicht wirklich. Man merkt es oft an den Blicken, wenn sich jemand denkt: Ist das der? Das merkt man dann schon. Aber so oft passiert es gar nicht, dass mich jemand anspricht.

Ist es angenehm, wenn einen nicht jeder anspricht?

Luke: Darum geht es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß, manche stellen es sich toll vor, wenn einen jeder erkennt. Mir geht es einfach darum, dass die Leute unsere Musik mögen.

Gab es in Deiner bisherigen Karriere etwas, womit Du nie gerechnet hättest?

Luke: Ja, der Auftritt bei Ö3 mit der ersten Single „Coming Home“. Das kam völlig überraschend. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender zugesagt hat, begannen zahlreiche Interviews auch bei anderen Sendern. Es kamen viele Absagen von kleineren Sendern – und dann sagt Ö3 plötzlich zu.

Gibt es da auch Momente, in denen man ans Aufgeben denkt?

Luke: Wir haben schon tausendmal ans Aufhören gedacht, aber motivieren uns dann gegenseitig, sodass wir wieder voll dahinter stehen. Deshalb ist es eigentlich nie zur Frage gestanden. Und manchmal fragt man sich auch, warum man keinen Job gewählt hat, bei dem man ein fixes Einkommen hat. Unterm Strich geht man nach jedem Interview, jeder Promotion oder jeder Veranstaltung mit einem guten Gefühl heraus. Man muss sich daran erinnern, was schon alles geklappt hat.

Ö3-Star und Musiker Luke Andrews sprach mit NÖN Redaktionsleiter-Stellvertreter Philipp Grabner über seine allererste Tournee. | Tanja Barta

Obwohl Du viel in Österreich herumkommst, vergisst Du Deine Wurzeln nicht – so hast Du etwa beim Pfadi-Kränzchen in Kirchberg mitgeholfen. Warum ist Dir das so wichtig?

Luke: Weil das meine Familie und meine Freunde sind – und das ist mir einfach das Allerwichtigste. Deshalb werde ich auch immer wissen, wo ich zuhause bin. Ich bin familiär so gut aufgewachsen und das weiß ich sehr zu schätzen. Da ging es vielen leider ganz anders. Und bei einem Pfadi-Kränzchen wieder am Schlagzeug zu sitzen, macht einfach irrsinnig viel Spaß. Da mache ich einfach sehr gerne mit – auch künftig!

Zur Tournee: Worauf freust Du Dich am Meisten?

Luke: Aufs Spielen. Im Jänner und im Februar haben wir eher weniger gespielt, daher freue ich mich darauf am allermeisten.

Ist es geplant, auch mal im Ausland aufzutreten?

Luke: Unbedingt. Das ist eines der größten Ziele. Wir möchten das gerne international aufziehen.

Wo siehst Du Dich in zehn Jahren?

Luke: Das sind immer die schwierigen Fragen. Ich weiß auch gar nicht, was in fünf Jahren passieren wird. In den nächsten fünf Jahren möchten wir uns jedenfalls in Europa etablieren – und in zehn Jahren? Noch weiter etablieren! Vielleicht sind wir dann ja mal einige Wochen quer durch Europa unterwegs.

Was ist abseits der Tour derzeit ein Projekt?

Luke: Wir haben drei neue Songs, die gibts auch bei der Tour zu hören. Und die werden natürlich auch aufgenommen.