2.800 Besucher verzeichnet die Stadt Wiener Neustadt bisher bei der Premiere des „Kultursommers“. Im Durchschnitt waren rund 100 Personen bei jeder der 28 bisher stattgefundenen Veranstaltungen dabei. Als eines der Highlights steht am kommenden Freitag, 21. August um 19.30 Uhr beim Schrauthammerbrunnen ein Konzert der „Luke Andrews-Band“ auf dem Programm.

Der Singer-Songwriter, der mit bürgerlichem Namen Lukas Ehrenhöfer heißt und aus Feistritz am Wechsel stammt, hat eine besondere Beziehung zur Stadt: Er maturierte einst hier am BORG. Zuletzt erschien die neueste Single der Band, „As long as I‘m with you“.

Weitere Informationen: de.lukeandrewsband.com/