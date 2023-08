Ternitz: Jugendliche können ins echte Berufsleben schnuppern

60 Jugendliche sind es heuer, die hinter die Kulissen der Stadtgemeinde, des Abwasserverbandes Mittleres Schwarzatal und dem Gemeindewasserleitungsverband Ternitz und Umgebung blicken dürfen. „Damit bieten wir den SchülerInnen die Möglichkeit, in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern und gleichzeitig erstmals ein eigenes Einkommen zu verdienen“, freut sich SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak über das große Interesse.

Konkret eingesetzt werden die Praktikantinnen und Praktikanten im Rathaus, am Städtischen Bauhof, in der Mehrzwecksporthalle, im Erlebnisparkbad „blub“, am Friedhof und bei der Schulreinigung beziehungsweise in der Verwaltung der Verbände. So würden die Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die Tätigkeiten einer Kommune erhalten. Vom Stadtchef selbst, aber auch seinem Vizebürgermeister Christian Samwald (SPÖ) gibt es für die Jugendlichen bisher nur gute Noten: „Unsere PraktikantInnen verfügen über eine hervorragende Schulbildung, sind vor allem engagiert und zuvorkommend höflich. Attribute, die im Arbeitsleben grundlegend wichtig sind!“

Und vom Praktikum profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, auch für die Stadt ergibt sich der ein oder andere Vorteil, denn einige haben durch ihre Erfahrung in jungen Jahren eine Karriere in der Kommunalverwaltung begonnen. „Es würde mich freuen, wenn wir unseren Schülerinnen und Schülern Einblick in das Arbeitsleben vermitteln und dazu beitragen können, ihre persönlichen Talente und Interessen für die spätere Berufslaufbahn zu entdecken“, so Samwald.