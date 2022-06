Bezirk Neunkirchen mit vielen Ferien-Angeboten

Werbung

Mit Riesenschritten rückt der Ferienbeginn näher. Die Kinder freuen sich auf die schulfreien Wochen, viele Familien stehen jedoch ab 2. Juli vor der Herausforderung, geeignete Betreuungsangebote und im Bedarfsfall Unterstützung beim Nacharbeiten des Schulstoffes zu finden, oder ihren Kindern abseits von Urlaubsreisen besondere Ferienerlebnisse zu bieten.

Die Betreuung in Kindergärten und Volksschulen wird in den Gemeinden nach entsprechender Bedarfsermittlung meist in den drei ersten und drei letzten Ferienwochen angeboten. Die Preise für Betreuung und Mittagessen sowie die Materialbeiträge sind in den Gemeindeämtern zu erfragen. Zielgruppe der Sommerschulen sind Schüler, die eine gezielte Förderung benötigen. Der Unterricht findet während der letzten beiden Ferienwochen statt (22. August bis 2. September), die Anmeldung erfolgt direkt in den Stammschulen.

Sport und Spaß bei den Sommersporttagen in Prein an der Rax

Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es in den Gemeinden je nach Bedarf und Möglichkeiten Ferienspiel-Angebote, die in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen organisiert werden. Sport und Spaß verspricht das Programm der Sommersporttage des ASVÖ-NÖ in Prein an der Rax. Hier wird vom 12. bis 14 August das Ausprobieren verschiedener Sportarten, eine Rätselrallye auf der Rax und vieles mehr gegen einen Kostenbeitrag von 88 Euro inklusive Verpflegung geboten.

Mit "Feri" durch den Sommer in Puchberg

In Wimpassing ist heuer ein „Erlebniswochenende am Badener Fischteich“ mit Übernachtung im Zelt geplant und voraussichtlich – infolge der stark gesunkenen Nachfrage – nur noch ein bis zwei „Erlebnistage“. Für diese ist eine verbindliche Anmeldung über das Gemeindeamt (Bürgerservice) notwendig. In Puchberg begleitet wieder „Feri“, das Maskottchen, die Kinder gratis durch den Sommer. Das Angebot reicht vom Sport über Musik, und Feuerwehr bis zur Reise in die Vergangenheit („Feri, der Archäologe in der Burg“).

„Ferienspiel to go“

Ein besonderes Setting wird in Kirchberg am Wechsel geboten. Als Kompromiss während der Corona-bedingten Einschränkungen geboren, konnte das „Ferienspiel to go“ im Vorjahr mit rund 160 Kindern eine Rekord-Teilnehmerzahl aufweisen. „Eine tolle Idee“, freut sich Mitorganisatorin Silvia Stögerer über das Feedback der Eltern, „man hat wetterunabhängig ein Ziel vor Augen.“ Die Kinder konnten so auf eigene Faust ihr Ferienheftchen „abarbeiten“. Heuer erwarten die Kinder vom 25. Juli bis 26. August zusätzlich noch fixe Veranstaltungen vieler Vereine. Das vielfältige Angebot reicht von „Geocaching“ und einer Kirchberg-Rätselrallye bis zur Hermannshöhlenführung.

In Neunkirchen ist man derzeit in Sachen Ferienspiel in der Endabstimmung. Fix ist, dass auch die NÖN heuer wieder mit an Bord sein wird – fünf Kids wird die Möglichkeit geboten, hinter die Kulissen der Zeitungswelt zu blicken.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.