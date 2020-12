Ausfälle und Absagen gehörten und gehören nach wie vor zum Corona-Jahr 2020. Interessante und emotionale Geschichten genau rund um dieses Thema gibt es am 21. Dezember in der ARD bei „2020 – Gottschalk holt‘s nach“ zu sehen. Mitten unter den Gästen: Die 12-jährige Soley Blümel aus Buchbach.

Seit ihrem vierten Lebensjahr spielt die junge Buchbacherin bereits Klavier. „Da mein Bruder und meine Mama früher auch Klavier spielten, hat mich das immer schon interessiert. Als Kind habe ich dann auch mit den Tasten gespielt und so manche leider auch ruiniert“, erzählt sie lachend.

2020 hätte für Soley ein besonders Jahr werden sollen. Viele Auftritte sowie die Teilnahme am österreichischen Bundeswettbewerb, dem wichtigsten Nachwuchswettbewerb, waren geplant. Corona-bedingt fielen all diese Vorhaben allerdings ins Wasser. Ihren Auftritt beim Bundeswettbewerb wird Soley Blümel nun im Fernsehen am 21. Dezember bei Thomas Gottschalk nachholen. Spielen wird sie Beethovens Klaviersonate. Doch damit nicht genug: Auf die junge Pianistin wartet eine große Überraschung. Der international erfolgreiche Pianist Lang Lang ist live zu ihrem Klavierspiel zugeschalten und spielt im Anschuss für die 12-Jährige selbst am Klavier.

Im Gespräch mit der NÖN gibt die 12-Jährige Einblicke in die Fernsehproduktion und wie sie die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk empfunden hat: „Sie haben uns angerufen und gefragt, ob ich mitmachen möchte. Es war wirklich sehr toll, vor allem auch, Thomas Gottschalk kennenzulernen. Er ist wirklich nett und kann gut mit Kindern umgehen. Auch die Produktion an sich wurde wirklich sehr gut geregelt, die Gastbetreuer waren sehr freundlich und hilfsbereit. Es war eine tolle Erfahrung, die ich nie vergessen werde!“