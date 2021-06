In erster Linie „erfreut“, aber natürlich auch ein wenig „aufgeregt“ sei sie gewesen, berichtet Waltraud Strobl über den Besuch eines ORF-Teams auf ihrem Bauernhof. In der Vorwoche war die Seminarbäuerin aus Aspangberg-St. Peter in der Bundesländersendung „Niederösterreich heute“ zu sehen – konkret in der Rubrik „Köstlich kulinarisch“, in der Woche für Woche ein neues Rezept vorgestellt wird.

Strobl kochte ein Hüferl (Rindfleisch) mit gefüllter Grießroulade sowie einer würzigen Knoblauch-Sauce – und setzte damit auf Regionalität und Saisonalität: Das Fleisch kam vom eigenen Rind, die Kräuter aus dem Garten. „Ich freue mich, wenn ich Leute zum Kochen und Ausprobieren animieren kann“, meint Strobl gegenüber der NÖN. Das Feedback sei jedenfalls „gewaltig“ gewesen, meint sie: „Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, über die ich mich sehr gefreut habe“, so Strobl, die bereits mehrere Kochkurse hielt, nun aber auch ihren ersten Fernsehauftritt absolvierte.