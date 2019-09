„Ich glaube, es ist schlimm und schlecht, wenn man sich immer als Saubermann präsentiert und dann kommen die ersten Flecken aufs weiße Hemd!“ Mit durchaus kritischen Worten begegnete am Donnerstagabend Zöberns Landwirt und Bürgerlisten-Gemeinderat Martin Hlavka dem Spitzenkandidaten der Grünen, Werner Kogler.

Gemeinsam mit zwei weiteren Bürgern diskutierte Hlavka im Rahmen des „Wahltalks Spezial“ auf „Servus TV“ mit Moderator Michael Fleischhacker über diverse politische Themen – so unter anderem auch über die Vorwürfe gegen den ehemaligen Wiener Grüne-Planungssprecher Chorherr und umstrittene Flächenwidmungen und Spenden an seinen gemeinnützigen Verein.

Hlavka selbst war in der Sendung, nachdem er eine Mail an den TV-Sender richtete, zu diversen Polit-Debatten doch einmal Bürger einzuladen. „Dann kam die Anfrage, ob ich nicht selbst diskutieren möchte“, so Hlavka. Auch wenn die Zeit schließlich sehr schnell vergangen sei und man „kaum die Zeit hatte, ein Thema zu diskutieren“, sei es eine tolle Erfahrung gewesen: „Und ich habe viel positives Feedback erhalten!“