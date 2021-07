Vorwiegend auf Laien-Darsteller setzt die Privatbrauerei „Egger-Bier“ St. Pölten: Teil der „überraschenden und polarisierenden“ Werbe-Kampagne, wie es seitens des Unternehmens heißt, ist mit Simon Platzer auch ein Neunkirchner.

Konkret springt Platzer, der vor fünf Jahren seine BMX-Karriere startete, in einem der Clips mit dem Rad von einem Fünf-Meter-Turm. Für ihn war es der erste Videodreh – und obwohl das Springen für ihn kein Problem war, war es dennoch herausfordernd: „Es hatte nur 14 Grad Außentemperatur und ich bin acht Mal gesprungen.“

Platzer beim Sprung von einem Fünf-Meter-Turm. Die Spots sind nun im TV zu sehen. Ch. Meissner

Gedreht wurde für die Werbefilme, welche ab dieser Woche in unterschiedlichen Längen im Fernsehen zu sehen sind, unter anderem in der Stadt und am Land, darunter auch am Wolfgangsee in Salzburg.