Damit die Schüler auch zu Hause weiterhin das Spielen auf Instrumenten erlernen können, läuft der Unterricht in der Regionalmusikschule Ternitz online ab. So werden zum Beispiel Übungsvideos an die Lehrer geschickt und diese dann per Telefon, Sprachnachricht oder E-Mail kommentiert. 100 Schüler werden sogar per Videotelefonie bzw. via Skype unterrichtet.

Musikschulbeiträge fallen derzeit aus

"Dennoch ist uns bewusst, dass dies natürlich kein vollwertiger Ersatz für einen regulären Unterricht sein kann", so SPÖ-Stadträtin Daniela Mohr. Sie selbst ist Musik-Pädagogin und kennt daher die derzeitigen Herausforderungen. Deshalb haben sie und SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak vereinbart, dass bis zum Ende der Coronakirse keine Musikschulgebühren eingehoben werden.

Gar nicht abgehalten können derzeit die musikalische Früherziehung, alle Ensembles und auch der Gruppenunterricht für die neun Schauspielschüler werden. "Ich bedanke mich bei Herrn Musikschuldirektor Leopold Eibl und seinem engagierten Team, die unter den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen den Musikschulunterricht bestmöglich fortführen, insbesondere aber auch bei den Musikschüler und deren Eltern", so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.