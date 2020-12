Die erste Etappe des Projekts „Himmelssteig“ in Schottwien, genauer gesagt im Ortsteil Maria Schutz, ist abgeschlossen. Am Fuße des Sonnwendsteins gibt es nun eine Lourdes-Grotte zu bestaunen. Feierlich eingeweiht wurde diese vergangenen Montag von Kardinal Christoph Schönborn.

Begonnen haben die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche, wo Pater Anton Lässer auf die Bedeutung der Heiligen Maria für den Ort aufmerksam machte. Er erinnerte nochmals an die Vergangenheit von Maria Schutz: „Gerade in dieser Pandemiezeit dürfen wir uns an den Ursprung von Maria Schutz erinnern. Die Pestkrankheit wurde hier abgelegt und es gab Heilungen, weshalb die Schottwiener ein Gelübde ablegten, der Mutter Gottes hier eine Kapelle zu bauen.“

„Es ist ein großes Geschenk, dass wir in der Diözese wieder eine weitere Lourdes-Grotte haben.“ Kardinal Christoph Schönborn

Nach Ende der Heiligen Messe ging es gemeinsam mit allen Beteiligten des Projekts zur Grotte, worauf der Einzug von Kardinal Schönborn folgte. Die Teilnehmeranzahl in der Wallfahrtskirche war begrenzt und zur Grotte durften nur die direkt Beteiligten, ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz, mitkommen. Die Marktgemeinde Schottwien hat sich jedoch etwas Besonderes einfallen lassen und streamte sowohl die Heilige Messe als die Segnung der Lourdes-Grotte online.

Bürgermeister Ruzicka startete mit seiner Rede und richtete seinen Dank an alle Beteiligten des Projekts, darunter auch Pater Anton. Er betonte bei seiner Danksagung, dass er über die eine „schlechte“ Angewohnheit von Pater Anton froh sei, nämlich seine Ungeduld. Diese habe ermöglicht, dass sich in Maria Schutz „so manches Rad schneller dreht“. Das Schönste am Projekt sei, dass es vom Kloster, der Gemeinde Schottwien, Gewerbetreibenden, Gastronomen, der Bevölkerung und Freunden von Maria Schutz gemeinsam getragen worden sei, so Ruzicka. Kardinal Schönborn erklärte die Geschichte der Grotte und teilte seine Freude über dieses besondere Projekt im größten Wallfahrtsort des Bezirkes mit.

Die Beschaffung der Statuen, welche in der Grotte zu sehen sind, gestaltete sich problematisch – so wurden sie schlussendlich in China bestellt und fanden ihren Weg über die Transsibirische Eisenbahn nach Maria Schutz. Die Statue der Heiligen Maria wiegt 800 Kilo und jene der Heiligen Bernadette 400 Kilo, beide bestehen aus Marmor. Das Hineinheben der Statuen gestaltete sich ebenso schwierig: Die Geräte hatten nicht die richtige Höhe und so wurde ein befreundeter Bauer vom Semmering um Hilfe gebeten. Seine Gerätschaft schaffte es zentimeterknapp, die beiden Statuen auf ihren Platz zu heben.

Als nächste Etappe soll das leuchtende Kreuz am Ende des Himmelssteigs umgesetzt werden, worauf später der Steig an sich folgen soll. Das Kreuz wird sich auf halber Berghöhe des Sonnwendsteins befinden und erleuchtet sein, wodurch man es auch von der S6-Brücke aus erkennen können wird.