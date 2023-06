Bestens gerüstet: FF St. Peter stellt neues Fahrzeug in den Dienst

Es war kein gewöhnliches Feuerwehrfest, zu dem die FF St. Peter am Wechsel am Sonntag geladen hatte – gleich in mehrfacher Hinsicht gab es Grund, gebührend zu feiern.

Hauptprotagonist des Gottesdienstes, zelebriert von Feuerwehrkurat Dietmar Orglmeister, war das neue Vorausrüstfahrzeug, das zuletzt zwar schon in Verwendung war, nun aber gesegnet und damit offiziell in Dienst gestellt werden konnte. Der Prozess für den Ankauf hatte bereits 2018 begonnen, erinnerte Kommandant Martin Kirnbauer: „Nach dem Umbau unseres Feuerwehrhauses wollten wir auch noch schlagkräftiger werden. Und neben regelmäßigen Übungen gehört dazu auch eine gute Ausrüstung.“

Gemeinsam mit den Feuerwehrkameraden und der Gemeinde konnte die Investition in der Höhe von 178.000 Euro gestemmt werden, wobei sich auch der Ortsbauernrat und die Bevölkerung beteiligten. Der Landesfeuerwehrverband steuerte 40.000 Euro bei. Als Fahrzeugpatinnen konnten Helga Schlinter und Sabine Haiden gewonnen werden, die der Feuerwehr ob ihrer Ernennung sogar ein eigenes Präsent überreichten.

Die beiden Fahrzeugpatinnen Helga Schlinter und Sabine Haiden. Foto: Philipp Grabner

Dass jede und jeder einen Beitrag für die Feuerwehr leisten könne, erwähnte schließlich Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber. „Die Leute sind der wesentliche Faktor. Bleiben Sie also lange hier, damit sich der Säckel der Feuerwehr wieder füllt“, so Huber in Richtung der Besucherinnen und Besucher.

Aktuelle und frühere Fahrzeugpatinnen mit Hermann Hauer und Bernhard Brunner. Foto: Philipp Grabner

Gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer und Bürgermeister Bernhard Brunner (beide ÖVP) zeichnete Huber schließlich langjährige Feuerwehrmitglieder aus. Reinhard Fahrner durfte sich über eine Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft, Josef Fahrner und Gottfried Schlinter für jeweils 50 Jahre freuen.

Gute Nachrichten gab es schließlich auch, was die Zukunft der Feuerwehr betrifft: Im kommenden Jahr nimmt die neue Jugendfeuerwehr (vorerst mit neun Personen) ihren Betrieb auf. „Immer wieder haben Kinder Interesse an der Arbeit bekundet“, freute sich Kommandant Kirnbauer. Als Jugendführer soll Joey Hintergräber fungieren.

Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) lobte nicht nur die Feuerwehr, sondern die Bevölkerung in St. Peter insgesamt. Diese sei „ein Vorzeigebeispiel für eine Dorfgemeinschaft“, was besonders „in Zeiten, in denen der Egoismus überhand nimmt“, wichtig sei.