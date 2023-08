FF Schwarzau/Steinfeld: Lederhose und Dirndl waren gefragt

Ordentlich gefeiert wurde am Areal der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld. An drei Tagen luden die Floriani zum großen Fest. Neben dem Kommandanten Thomas Streng mischten sich bei der Lederhosenparty am Samstag auch Ortschefin Evelyn Artner und Vize Karl Seidl unter die Gäste.