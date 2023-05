Raglitz: Brauchtum mit besonderem Motto

Sonntag, kurz nach 14.30 Uhr. Der Dorfplatz in Raglitz füllt sich mit immer mehr Menschen. Feuerwehr, Bauernbund, die Jägerschaft, aber auch Musikanten aus der Region sorgen mit Speis und Trank sowie den passenden Klängen für gute Stimmung. „Das Maibaumaufstellen hat bei uns langjährige Tradition. Dieses Mal allerdings unter einem besonderen Motto“, erzählt Franz Fidler, der einen Schluck von seinem Spritzer nimmt und gleich wieder als Musikant zum Einsatz kommt.

Er war es auch, der aus dem diesjährigen Maibaumaufstellen eine Benefizaktion machte, bei der über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet wurde. Denn die 17-jährige Maria aus Raglitz und ihre Familie müssen mit einem schweren Schicksalsschlag leben. Seit letztem Jahr ist die Maturantin wegen einer Autoimmunerkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Um ihr dennoch ein normales Leben ermöglichen zu können, muss im Haus der Familie umgebaut werden.

Was in solchen Fällen eine Dorfgemeinschaft ausmachen kann, stellten die Raglitzer mit der Maibaumaktion einmal mehr unter Beweis. Denn der gesamte Reinerlös der Veranstaltung soll in die Umbauarbeiten in der Wohnung der Familie fließen. „Wir haben hier über Parteigrenzen hinweg gearbeitet und alle Vereine aus Raglitz ins Boot geholt“, freut sich Fidler, ehemaliger ÖVP-Gemeinderat, über den Zusammenhalt.

Begeistert von diesem zeigen sich auch die beiden Vertreter des Schwarzataler Social Clubs, Mario Posch und Manfred Knöbel. Sie greifen der Familie ebenfalls unter die Arme. „So einen Zusammenhalt haben wir noch nicht erlebt. Das ist auch für uns neu“, so Posch und Knöbel. Sie verwalten die Spenden für die Familie und können die frohe Botschaft verkünden, dass im Sommer fix umgebaut werden kann.

All das wurde aber nur durch die große Spendenbereitschaft möglich. Alleine ein Spendenaufruf in Raglitz habe 6.400 Euro eingebracht. „Beim Benefizflohmarkt in der Mittelschule Payerbach sind weitere 5.300 Euro zusammengekommen und die Bastelrunde Wimpassing spendete 5.000 Euro“, zeigt sich Posch begeistert. Insgesamt seien so schon über 17.000 Euro zusammengekommen.

Nahezu sprachlos zeigt sich Maria selbst: „Ich will einfach nur Danke sagen“, so die 17-Jährige, die in wenigen Tagen bei der schriftlichen Matura antritt.

