G/RG Sachsenbrunn: Schulleiter ist jetzt „Hofrat“

Es war ein nicht alltäglicher Anlass, zu dem sich in der Vorwoche Schülerinnen und Schüler gleichermaßen wie Professorenkollegen, Familienmitglieder und Partner der Schule am G/RG Sachsenbrunn versammelten. Mit einem Gottesdienst und einem Festakt zelebrierte die Schulgemeinschaft die Verleihung des „Hofrat“-Titels an „Hausherr“ Gernot Braunstorfer – seit mittlerweile 16 Jahren Leiter des Hauses.

„Beschenkt“ wurde Braunstorfer bei der Feier aber nicht nur mit einem neuen Titel, sondern vor allem mit lobenden Worten. Laudator Heinz Kerschbaumer würdigte den Jubilar für dessen „Akribie“ und seine „Hundertprozentigkeit“. Der Wiesmather zeichne sich durch seine christlichen Werte ebenso aus wie für sein soziales Engagement. „Seine Kooperation mit der Bildungsdirektion ist hochprofessionell und vorbildhaft, seine Verlässlichkeit, zurückzurufen, ist wirklich unglaublich“, so Kerschbaumer.

Worte, die Andrea Pinz vom Erzbischöflichen Amt für Schule und Bildung nur unterstreichen konnte: „Gernot versteht seine Tätigkeit als Lebensaufgabe.“ Was ihm einst, so Pinz scherzhaft, sogar eine kleine Rüge eingebracht hatte. „Einmal hat er mein E-Mail am Sonntagnachmittag innerhalb von drei Minuten beantwortet.“

Braunstorfer selbst zeigte sich dankbar: „Ich nehme die Auszeichnung mit Demut an und freue mich über die Anerkennung und die Wertschätzung, die mir zuteil wurde.“

